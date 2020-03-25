Швыдкой назвал скончавшуюся Макарову социальной актрисой

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА «Новости» прокомментировал смерть народной артистки СССР Инны Макаровой.

Появление актрисы на экране Швыдкой назвал волшебным и важным. «Она была замечательной актрисой, которая снималась во многих знаковых фильмах. Она была удивительно социальной актрисой в нашей советской жизни, умела внести пронзительно лирическую ноту. Понимаешь, что кроме коронавируса, в нашей жизни есть более важные фундаментальные ценности, которые не хочешь терять, одной из них была Макарова», — поделился Швыдкой.

Инна Макарова скончалась в Москве в возрасте 93 лет. Она известна по ролям в фильмах «Девчата», «Дело Румянцева», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», «Мертвые души», «Звезда эпохи» и др.

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