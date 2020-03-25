Швыдкой назвал скончавшуюся Макарову социальной актрисой

close
Кадр из художественного фильма режиссера Зигфрида Кюна «Они не пройдут». Актриса Инна... Кадр из художественного фильма режиссера Зигфрида Кюна «Они не пройдут». Актриса Инна...
Кадр из художественного фильма режиссера Зигфрида Кюна «Они не пройдут». Актриса Инна...
Киностудия «Мосфильм»

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА «Новости» прокомментировал смерть народной артистки СССР Инны Макаровой.

Появление актрисы на экране Швыдкой назвал волшебным и важным. «Она была замечательной актрисой, которая снималась во многих знаковых фильмах. Она была удивительно социальной актрисой в нашей советской жизни, умела внести пронзительно лирическую ноту. Понимаешь, что кроме коронавируса, в нашей жизни есть более важные фундаментальные ценности, которые не хочешь терять, одной из них была Макарова», — поделился Швыдкой.

Инна Макарова скончалась в Москве в возрасте 93 лет. Она известна по ролям в фильмах «Девчата», «Дело Румянцева», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», «Мертвые души», «Звезда эпохи» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова