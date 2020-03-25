У актрисы Жанны Болотовой нашли коронавирус

У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash.

78-летняя народная артистка РСФСР ранее контактировала со знакомым, вернувшимся из Германии. Болотову госпитализировали в клинику в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с коронавирусом.

Жанна Болотова играла в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека» и «Подранки».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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