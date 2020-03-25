Мишустин обратился к работникам культуры со словами Лихачева

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников российской культуры.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина. Премьер поблагодарил тех, кто своим талантом, трудом, энергией создает ценности российской культуры, сохраняет национальные традиции и промыслы, памятники истории, архитектуры, книжные раритеты. «Благодаря вам жизнь каждого человека становится интереснее, насыщеннее, многограннее», — отметил Мишустин.

Он также процитировал в своем обращении слова советского и российского филолога и искусствоведа Дмитрия Лихачева. «Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся культурой», — говорил Лихачев.

Михаил Мишустин одобрил и то, что во время пандемии коронавируса и отмены массовых мероприятий работники культуры находят способы, чтобы больше людей могло в онлайн-режиме посещать выставки, спектакли, концертные залы и библиотеки.