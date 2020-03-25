Путин поздравил с 80-летием режиссера Прошкина

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Александра Прошкина.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. «За годы вдохновенного, неустанного труда вам – одаренному режиссеру и сценаристу – удалось реализовать немало ярких, неординарных творческих идей и замыслов», — написал Путин, отметив, что работы Прошкина снискали заслуженное признание почитателей киноискусства и по праву отмечены высокими национальными и международными профессиональными наградами.

Александр Прошкин — режиссер фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) с Анатолием Папановым и Валерием Приемыховым в главных ролях, картин «Увидеть Париж и умереть» (1992), «Черная вуаль» (1995), «Русский бунт» (2000), «Доктор Живаго» (2005), «Живи и помни» (2008) и др.