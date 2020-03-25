Познер обратился к не верящим в коронавирус россиянам

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Телеведущий Владимир Познер обратился на своей странице в Instagram к россиянам, которые не верят в существование коронавируса.

По его словам, россияне отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.

«Но ведь коронавирус – это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар», — сказал Познер.

Телеведущий отметил, что государству и его жителям последствия коронавируса обойдутся «в сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро».

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