Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

Американская группа Metallica решила запустить акцию с публикацией своих концертов в период карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает NME.

Акция будет еженедельной и получила название Metallica Mondays.

Музыканты планируют размещать на платформе YouTube и на страницах в Facebook видеозаписи с концертов прошлых лет.

«Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays», — заявили участники группы.

Первое видео было опубликовано в понедельник, 23 марта. Им стало прошлогоднее шоу, которое состоялось в июне в Слейне (Ирландия).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.