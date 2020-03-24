В Британии начали показывать сериал о Путине
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На британском телеканале Channel 4 стартовал сериал о российском президенте Владимире Путине «Путин: История русского шпиона», сообщает The Guardian.
Первый эпизод показали 23 марта. В документальное шоу, в числе прочих, вошли интервью с дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой, вдовой отравленного в Великобритании в 2006 году офицера ФСБ Александра Литвиненко Мариной Литвиненко.
Сериал состоит из трех серий, они будут выходить по понедельникам.
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