В Британии начали показывать сериал о Путине

На британском телеканале Channel 4 стартовал сериал о российском президенте Владимире Путине «Путин: История русского шпиона», сообщает The Guardian.

Первый эпизод показали 23 марта. В документальное шоу, в числе прочих, вошли интервью с дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой, вдовой отравленного в Великобритании в 2006 году офицера ФСБ Александра Литвиненко Мариной Литвиненко.

Сериал состоит из трех серий, они будут выходить по понедельникам.

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