Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу

Министр культуры России Ольга Любимова подписала указ, рекомендующий кинотеатрам приостановить работу с 23 марта из-за коронавируса, информирует Минкультуры.

Указ отправлен в органы субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Ранее аналогичное ограничение было распространено на государственные музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры.

В России коронавирусом заразились 367 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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