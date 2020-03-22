Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу
Министр культуры России Ольга Любимова подписала указ, рекомендующий кинотеатрам приостановить работу с 23 марта из-за коронавируса, информирует Минкультуры.
Указ отправлен в органы субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Ранее аналогичное ограничение было распространено на государственные музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры.
В России коронавирусом заразились 367 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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