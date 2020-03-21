Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше чем к концу мая.
Он призвал не волноваться, поскольку «это не помогает».
Познер также дал рекомендации, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Он отметил, что необходимо соблюдать расстояние с другими людьми не менее метра, не целоваться и не обниматься с людьми при встрече, не здороваться за руку. Также он призвал тщательнее мыть руки, поскольку вирус, по его словам, держится на разных поверхностях до 12 часов.
Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «физиология человека».
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