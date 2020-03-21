Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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Телеведущий Владимир Познер в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал сроки окончания пандемии коронавируса.

По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше чем к концу мая.

Он призвал не волноваться, поскольку «это не помогает».

Познер также дал рекомендации, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Он отметил, что необходимо соблюдать расстояние с другими людьми не менее метра, не целоваться и не обниматься с людьми при встрече, не здороваться за руку. Также он призвал тщательнее мыть руки, поскольку вирус, по его словам, держится на разных поверхностях до 12 часов.

Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «физиология человека».

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