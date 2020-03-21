Умер американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс

На 81-м году жизни скончался Кенни Роджерс, американский кантри-исполнитель и обладатель трех премий «Грэмми». Об этом сообщила семья музыканта на его официальной странице в Twitter.

«Роджерс мирно ушел из жизни дома по естественным причинам под присмотром врачей из хосписа и в окружении близких», — говорится в публикации.

Кенни Роджерс наиболее известен благодаря композициям «The Gambler», «Lady», «Islands In The Stream» и другим.

Ему были присуждены премии «Грэмми» в 1978, 1980 и 1988 годах.