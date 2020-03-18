«Другая Россия» назвала официальную причину смерти Лимонова

Писатель Эдуард Лимонов скончался из-за онкологического заболевания, сообщает политическая партия «Другая Россия».

«Он умер от онкологии. Это официальная причина», — сказали в пресс-службе.

17 марта Лимонов ушел из жизни.

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