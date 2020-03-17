Том Хэнкс и его супруга прошли лечение от коронавируса

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые ранее подхватили новый коронавирус, прошли курс лечения в Австралии. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Как сообщил сам актер, он и его супруга были выписаны из больницы. В данный момент они находятся на карантине в Австралии.

Хэнкс на прошлой неделе рассказал, что заразился коронавирусом. Это произошло во время их визита в Австралию, куда актер приехал для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли.

Как известно, съемки ленты уже приостановлены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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