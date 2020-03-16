В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов
close
В Санкт-Петербурге умер сооснователь группы «Гражданская Оборона» музыкант Константин Рябинов, сообщает «Фонтанка.ру».
Российский музыкант-авангардист был участником многих проектов лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.
О смерти музыканта сообщила его подруга Ксения Кислицына.
«К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался», — сказала она.
Тело женщина нашла в их квартире, куда не смогла попасть потому что дверь была закрыта изнутри. По ее словам, серьезными заболеваниями Рябинов не страдал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В «Гражданской обороне» раскритиковали идею назвать аэропорт именем Летова