В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер сооснователь группы «Гражданская Оборона» музыкант Константин Рябинов, сообщает «Фонтанка.ру».

Российский музыкант-авангардист был участником многих проектов лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.

О смерти музыканта сообщила его подруга Ксения Кислицына.

«К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался», — сказала она.

Тело женщина нашла в их квартире, куда не смогла попасть потому что дверь была закрыта изнутри. По ее словам, серьезными заболеваниями Рябинов не страдал.

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