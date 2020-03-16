Первый канал и НТВ отказались от съемок программ со зрителями

Первый канал отменил участие зрителей в съемках своих программ с 16 марта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Канал принял данное решение на фоне распространения коронавируса.

Телеканал НТВ также отказывается от зрителей в своих программах, сообщает РИА «Новости».

Так, программы телеканала, в съемках которых участвовали зрители, отказались от массовки, или значительно сократили ее количество.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей.