Глава Universal Music Лучиан Грейндж заразился коронавирусом
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Глава крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Лучиан Грейндж заразился коронавирусной инфекцией. Об этом информирует издание Variety.
Как отмечается. в настоящее время 60-летний бизнесмен находится по наблюдением врачей в медицинском центре в Лос-Анджелесе.
13 марта сообщалось, что здание компании в городе Санта-Моника закрылось после того, как вирус был обнаружен у одного из сотрудников.
Ранее также стало известно, что среди знаменитых людей коронавирусом заразились актриса Ольга Куриленко, актер Том Хэнкс и его супруга, а также жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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