В Оксфорде украли картины XVI и XVII веков

В субботу, 14 марта, из картинной галереи Крайстчерча, находящейся при Оксфордском университете, были украдены три картины XVI и XVII веков, общая стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на полицию.

Как стало известно, из галереи были похищены следующие полотна: «Солдат верхом на лошади» Антониса Ван Дейка (1616 г.), «Скалистое побережье» Сальватора Розы (конец 1640-х годов) и «Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи (приблизительно 1580-й г.).

В данный момент ведется расследование и поиск похищенных картин.