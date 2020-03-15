Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Продюсер Максим Фадеев высказался насчет скандала, связанного с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

По его словам музыканта, решение работать с Наргиз является его самой главной ошибкой.

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, — сказал Фадеев.

Он также назвал Наргиз «самым главным вруном в мире».

Ранее Наргиз и Фадеев прекратили сотрудничество. Теперь она не имеет права исполнять песни, созданные во время работы с продюсером. Сейчас продсером Наргиз является Виктор Дробыш.

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