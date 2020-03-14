Комик Долгополов решил вернуться в Россию

Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В конце января он уехал из России после того, как на него подали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих.

Он пояснил, что сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России. Он рассказал, что хотел поехать в США, но Израиль из-за коронавируса ограничил въезд для иностранцев.

«Сейчас я собираюсь домой, мне немного страшно, но, думаю, я готов к потенциальной опасности», — написал Долгополов.

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