Комик Долгополов решил вернуться в Россию
close
Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
В конце января он уехал из России после того, как на него подали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих.
Он пояснил, что сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России. Он рассказал, что хотел поехать в США, но Израиль из-за коронавируса ограничил въезд для иностранцев.
«Сейчас я собираюсь домой, мне немного страшно, но, думаю, я готов к потенциальной опасности», — написал Долгополов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Комик Долгополов уехал из России в Израиль
— «Долгополов уехал»: почему популярный комик сбежал из России