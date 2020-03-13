Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США

Эксклюзив
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Жанна Бадоева Жанна Бадоева
Жанна Бадоева
РИА «Новости»

Телеведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева не может вернуться из США к себе домой в Италию, рассказал «Газете.Ru» продюсер тревел-шоу Василий Мельничин.

Неделю назад Бадоева отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других» и по сути оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.

Когда президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете въезда из Европы из-за коронавируса, съемки программы пришлось срочно прекратить.

На фоне решения властей США и последовавшими за ним отменами авиакомпаниями трансатлантических полетов приобретение билетов на все ещё стоящие в расписании рейсы оказалось для многих проблемой.

Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.