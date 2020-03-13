Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США
Телеведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева не может вернуться из США к себе домой в Италию, рассказал «Газете.Ru» продюсер тревел-шоу Василий Мельничин.
Неделю назад Бадоева отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других» и по сути оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.
Когда президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете въезда из Европы из-за коронавируса, съемки программы пришлось срочно прекратить.
На фоне решения властей США и последовавшими за ним отменами авиакомпаниями трансатлантических полетов приобретение билетов на все ещё стоящие в расписании рейсы оказалось для многих проблемой.
Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.