Клип Little Big набрал более 5,5 млн просмотров за сутки

Музыкальный клип группы Little Big на песню Uno собрал свыше 5,5 млн просмотров за сутки на Youtube-канале Eurovision Song Contest.

Сейчас у видеозаписи свыше 450 тыс. лайков, она занимает первое место на вкладке «В тренде».

Видео стало самым популярным среди работ конкурсантов «Евровидения-2020».

Клип был выложен в сеть в 1.00 мск 13 марта и уже спустя 16 часов после публикации собрал более 4 млн просмотров.

Накануне вечером песня была презентована в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

До этого стало известно, что Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little Big. На шоу «Вечерний Ургант» коллектив впервые исполнил песню Uno, с которой отправится на состязание.

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