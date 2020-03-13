Клип Little Big набрал более 5,5 млн просмотров за сутки
Музыкальный клип группы Little Big на песню Uno собрал свыше 5,5 млн просмотров за сутки на Youtube-канале Eurovision Song Contest.
Сейчас у видеозаписи свыше 450 тыс. лайков, она занимает первое место на вкладке «В тренде».
Видео стало самым популярным среди работ конкурсантов «Евровидения-2020».
Клип был выложен в сеть в 1.00 мск 13 марта и уже спустя 16 часов после публикации собрал более 4 млн просмотров.
Накануне вечером песня была презентована в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
До этого стало известно, что Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little Big. На шоу «Вечерний Ургант» коллектив впервые исполнил песню Uno, с которой отправится на состязание.
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