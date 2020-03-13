Концерт Тото Кутуньо в Кремле может быть сорван из-за коронавируса
Концерт Тото Кутуньо в Кремле может быть сорван из-за коронавируса, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на агентство Attackconcerts.
Итальянского артиста могут не пустить в Россию, где он 9 апреля должен выступить на сцене Большого кремлевского дворца. Однако сейчас въезд в страну итальянским гражданам запрещен. «Ситуация меняется каждый день и не исключено что столь жесткие и бессмысленные меры будут вскоре отменены. Если нет — будем переносить на осень. Очень надеемся на поддержку от государства и компенсации потерь».
Накануне Россия закрыла въезд для граждан Италии в качестве меры по предотвращению распространения инфекции. Также МВД приостановит прием документов и оформление приглашений на въезд итальянцам.
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