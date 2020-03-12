Little Big представили песню для «Евровидения»
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Группа Little Big представила песню, с которой она выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Премьера состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Композиция получила название «Uno». Ранее отрывок этой песни появился в сети.
В клипе, кроме основных участников Little Big, можно увидеть солиста группы «The Hatters» Юрия Музыченко, а также участницу группировки «Ленинград» Флориду Чантурию.
Конкурс «Евровидение» пройдет в Нидерландах в мае 2020 года.
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