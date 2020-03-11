Шепелев намекнул на новую работу после ухода с Первого канала
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Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram новый пост.
На фото он читает книгу — по его словам, именно так проводят досуг безработные. «Одни — чтобы скрыть тревогу. А другие просто потому, что всегда это любили и вот теперь самое время. Потому что совсем скоро свободного времени снова не будет», — намекнул на скорый выход на новую работу он.
Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала, где вел программу «На самом деле». Вместо него шоу будет вести Тимур Еремеев.
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