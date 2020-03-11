Российская премьера «Кролика Питера 2» перенесена

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Комедия «Кролик Питер 2» выйдет в прокат 6 августа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Премьера мультфильма должна была состояться 2 апреля. «Изменение сроков — это стратегическое решение студии. Фильм перенесен во всем мире», — объяснили в компании.

В Европе премьеру мультфильма о любящем приключения крольчонке также перенесли — как сообщалось ранее, из-за коронавируса.

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