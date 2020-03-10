Сын Спартака Мишулина стал ведущим ток-шоу «На самом деле»

Звезда сериала «Кухня», сын артиста Спартака Мишулина Тимур Еремеев станет новым ведущим ток-шоу «На самом деле» после ухода Дмитрия Шепелева, сообщает РИА «Новости».

Первый выпуск с участием Еремеева выйдет в эфир 10 марта в 18.30.

Шоумен Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, подчеркнув, что такому решению не предшествовали «ни конфликты, ни взаимные претензии».

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