Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича

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Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем.

По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева. «Видимо, было что-то в несуетном движении, в какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна», — цитирует певицу сайт kp.ru.

Премьера сериала «Магомаев» состоялась на Первом канале 9 марта 2020 года.

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