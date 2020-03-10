Умер актер Владимир Михайловский

Заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает сайт театра «Сатирикон».

«Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в «Сатириконе», бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек», — говорится в сообщении на сайте «Сатирикона».

Причина смерти артиста не называется.

Михайловский в разные годы играл в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, театрах «Сатирикон» и «Эрмитаж». Еще он известен по ролям в фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях «Ликвидация», «Исаев», «Старые друзья» и другим работам.