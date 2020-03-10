Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

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IGN

На Youtube-канале портала IGN выложили новый трейлер мультфильма, созданного по мотивам игры Mortal Kombat. Анимационная лента называется «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».

Мультфильм выпустит кинокомпания Warner Bros. Режиссером картины является Итан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»). В создании ленты также участвовал один из создателей Mortal Kombat Эд Бун.

Отмечается, что картине присвоен рейтинг R.

Релиз мультфильма в цифровом варианте намечен на 12 апреля.

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