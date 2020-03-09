Анджелина Джоли думала 8 марта об афганских женщинах

Американская актриса Анджелина Джоли призналась, что в течение Международного женского дня ее мысли были с женщинами Афганистана, цитирует CNN.

Джоли отметила, что свобода и права женщин в Афганистане находятся «на волоске». Некоторое время назад между правительством Соединенных Штатов и террористической организацией «Талибан» (организация запрещена в России)было подписано мирное соглашение, однако оно было достигнуто без участия женщин.

«В соглашении не упоминалось о правах женщин в соответствии с афганской конституцией и не содержалось никаких обязательств по защите этих прав», — отметила актриса.

По ее словам, каждый здравомыслящий человек хочет увидеть мир в Афганистане. Однако мир, достигнутый ценой прав женщин, — вовсе не мир. Она призвала, чтобы власти США начали слушать женщин и учитывать их голоса на следующем этапе переговоров.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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