Украинский канал раскритиковали за показ концерта с российскими артистами

Пользователи социальных сетей раскритиковали украинский канал «Интер» за то, что тот показал в эфире 8 марта концерт с российскими артистами. Об этом сообщают «Известия».

Наибольшее количество комментариев было оставлено под постом полковника ВСУ Анатолия Штефана.

«Два мира... Русский концерт на «Интере» с теми, кто поддерживает убийства украинцев и оккупацию территорий. У меня даже слов нет...», — написал Штефан.

Он также добавил, что 8 марта «российские оккупанты» якобы обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, в результате чего один военнослужащий погиб.

Многие в соцсети предложили закрыть телеканал, другие резко высказались в адрес России.

Изветсно, что концерт был посвящен юбилею российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Многие из российских звезд, выступавших на данном мероприятии, состоят в «черном списке», согласно которому въезд на территорию Украины им запрещен.

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