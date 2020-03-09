Disney снимет многосерийный приквел «Красавицы и чудовища»

Студия Disney начала работу над съемками многосерийного сериала-приквела фильма «Красавица и чудовище», передает издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что к своим ролям вернутся голливудские актеры Люк Эванс и Джош Гад. В оригинальной ленте они сыграли Гастона и Лефу.

Как стало известно, сценаристами сериала станут Адам Хоровиц, Эдвард Китсис («Однажды в сказке») и сам Гад. При этом последний будет и шоураннером проекта.

По данным издания, пока студия намерена отснять мини-сериал на шесть эпизодов — для своего стримингового сервиса Disney+.