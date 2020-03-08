Слепаков исполнил песню «Люби меня, мразь» о женщинах

Семен Слепаков на своей странице в Instagram выложил высмеивающую женщин песню на 8 Марта.

«В наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам самым эффективным способом, который мы все недавно увидели», — пояснил Слепаков.

В песне девушки требует от мужчины подарков, похода в кино, любви и предложения от возлюбленного. В припевах девушка говорит: «поздравь меня, мразь!», «вези меня, мразь!» и «люби меня, мразь!».

Пользователи по-разному восприняли поздравление: одни назвали эту песню оскорбительной, а другие — жизненной.