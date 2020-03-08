Режиссер «Пилы» и «Аквамена» Джеймс Ван займется фильмом о монстре

Режиссер Джеймс Ван, известный по кинофраншизам «Пила», «Астрал», «Заклятие», станет продюсером хоррор-фильма для Universal Pictures. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, в ленте расскажут о подростках, которым становится известно, что их сосед создает в подвале своего дома настоящего монстра.

Будущая картина пока не получила названия. Кроме того, пока нет сведений об актерском составе, дате начала съемок и выходе фильма в кинотеатрах.

Издание сообщает, что сценарий для фильма напишет Робби Томпсон («Сверхъестественное», «Живая мишень»).