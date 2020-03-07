Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.

По ее словам, сейчас у нее самый сложный период жизни.

Она призналась, что у нее есть многое, чем бы она хотела поделиться, однако это сложно, поэтому она держит все «глубоко внутри своего сердца».

Девушка добавила, что ищет точку опоры сейчас, отметив, что ее поддерживают близкие.

«Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», — заключала Анна.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

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