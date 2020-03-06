Михаил Ефремов устроил дебош в аэропорту, пишут СМИ

Актера Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в аэропорту Пулково, сообщает «Фонтанка».

Ефремову отказали в посадке на самолет до Риги, как утверждается, из-за алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что после этого актер устроил дебош, возмущался и ругался. Сотрудникам аэропорта потребовалась помощь полицейских.

От медосвидетельствования артист отказываться не стал, в отношении него составлен административный протокол.

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