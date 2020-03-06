Билли Айлиш обогнала Бузову в списке самых популярных среди россиян девушек

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Поисковик Google составил топ самых популярных девушек, которыми чаще всего интересуются россияне.

Первую десятку возглавила подросток-активистка из Швеции Грета Тунберг. А следом за ней идет 18-летняя певица Билли Айлиш. Третью строчку заняла россиянка Дарья Зотеева, ведущая популярный блог под ником «Инстасамка». Звезда реалити Ким Кардашьян занимает четвертое место, а актриса Яна Кошкина — пятое.

Сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер расположилась на шестом месте, обогнав певицу Ольгу Бузову. Также в топ вошли блогерша Катя Адушкина, телеведущая Ксения Милас и топ-модель российского происхождения Ирина Шейк.

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