В посте Водонаевой об абортах не нашли экстремизма
В скандальном посте телеведущей Алены Водонаевой об абортах и многодетных семьях не нашли экстремизма, рассказала сама звезда у себя в Telegram-канале.
Лингвистическую экспертизу ее публикации проводил профессор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Михаил Осадчий. Он не нашел в посте ни экстремистских высказываний, ни высказываний, направленных на унижение человеческого достоинства по признаку пола, расы, национальности, происхождения и др.
Ранее полиция начала проверку в связи с публикацией Алены Водонаевой в социальных сетях. В спорном посте Водонаева осуждала малообеспеченные семьи, которые не могут позволить себе воспитание нескольких детей, но все равно заводят их.
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