Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто

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Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.

Известно, что задолженность за ЖКХ с Заворотнюк пытались взыскать по решению мирового суда Люберецкого района.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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