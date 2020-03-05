Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
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Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Известно, что задолженность за ЖКХ с Заворотнюк пытались взыскать по решению мирового суда Люберецкого района.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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