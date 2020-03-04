Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

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Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке «подарком».

Диденко подчеркнула, что муж умер не в день ее рождения — 28 февраля, а 29 февраля, в 1:00. «Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — написала она в Stories.

На праздновании дня рождения Диденко 28 февраля находились 18 человек. Инцидент произошел из-за сухого льда, который высыпали в бассейн. Произошла химическая реакция с выделением углекислого газа, однако на видеозаписях видно, что гости решили прыгнуть в бассейн. Три человека погибли, включая мужа блогерши.

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