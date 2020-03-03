«Звери» объявлены хедлайнерами дополнительного дня Park Live
Поп-рок-группа «Звери» будет хедлайнером дополнительного дня XVIII музыкального фестиваля Park Live, рассказали организаторы фестиваля в Facebook. Выступление состоится 16 июля в парковой зоне «Лужников».
Аабонементы, купленные на 17-19 июля, дают право попасть на Park Live 16 июля без дополнительной платы.
В разные дни на фестивале выступят My Chemical Romance, Sum 41, Deftones, Placebo, The Killers и The Offspring.
Группа «Звери» во главе с фронтменом Романом Билыком (Рома Зверь) существует с 2001 года.
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