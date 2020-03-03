На фоне вспышки коронавируса возросли продажи романа Камю «Чума»
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Во Франции значительно выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», передает BFM TV со ссылкой на данные агентства Edistats.
Роман стали чаще покупать с четвертой неделе 2020 года, когда в Китае и мире стал активно распространяться новый коронавирус. В последнюю неделю февраля издательство Folio продало около 1,7 тыс. экземпляров романа, а за такой же период 2019 года — 450 экземпляров.
По данным портала Actualitte.com, продажи романа в Италии утроились.
Повествование в романе «Чума» ведется от лица доктора, работающего в охваченном чумой городе.
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