На фоне вспышки коронавируса возросли продажи романа Камю «Чума»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/12986467/RIAN_6171196.HR-pic905-895x505-80619.jpg">

Во Франции значительно выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», передает BFM TV со ссылкой на данные агентства Edistats.

Роман стали чаще покупать с четвертой неделе 2020 года, когда в Китае и мире стал активно распространяться новый коронавирус. В последнюю неделю февраля издательство Folio продало около 1,7 тыс. экземпляров романа, а за такой же период 2019 года — 450 экземпляров.

По данным портала Actualitte.com, продажи романа в Италии утроились.

Повествование в романе «Чума» ведется от лица доктора, работающего в охваченном чумой городе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лувр закрыли из-за совещания по коронавирусу

— Рожденная в Ухане звезда «Мулан» высказалась о коронавирусе

— Организаторы ответили на слухи об отмене «Евровидения» из-за коронавируса