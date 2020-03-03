Киркоров оценил выбор Little Big для участия в Евровидении
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020», сообщает ТАСС.
Киркоров назвал решение «Первого канала» неожиданным и невероятно перспективным. По мнению артиста, «свежая» и «модная» российская группа способна «расшевелить европейскую тусовку».
Певец также признался, что является поклонником музыки Little Big.
Ранее в эфире «Первого канала» объявили, что Россию на «Евровидении-2020» в Роттердаме представит Little Big. В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Российский шоу-бизнес положительно отнесся к данному выбору.
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