Киркоров оценил выбор Little Big для участия в Евровидении

Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020», сообщает ТАСС.

Киркоров назвал решение «Первого канала» неожиданным и невероятно перспективным. По мнению артиста, «свежая» и «модная» российская группа способна «расшевелить европейскую тусовку».

Певец также признался, что является поклонником музыки Little Big.

Ранее в эфире «Первого канала» объявили, что Россию на «Евровидении-2020» в Роттердаме представит Little Big. В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Российский шоу-бизнес положительно отнесся к данному выбору.

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