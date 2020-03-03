Тейлор Свифт возглавила топ самых успешных исполнителей
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Певица Тейлор Свифт возглавила топ-лист самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм, передает Daily Mail.
Свифт возглавляет список второй год подряд. На втором месте расположился Эд Ширан, на третьем — Post Malone.
При составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей.
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