Тейлор Свифт возглавила топ самых успешных исполнителей

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Певица Тейлор Свифт возглавила топ-лист самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм, передает Daily Mail.

Свифт возглавляет список второй год подряд. На втором месте расположился Эд Ширан, на третьем — Post Malone.

При составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей.

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