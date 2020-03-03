Шаляпин поддержал не прошедшего отбор на «Евровидение» Панайотова
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Певец Александр Панайотов, о возможной поездке которого на «Евровидение» много говорили в СМИ, обратился к своим поклонникам.
Новый пост в Instagram он опубликовал после того, как стало известно, что на международном музыкальном конкурсе Россию представит группа Little Big. «Ну что... Поехали дальше) полный вперед!» — дал он понять фанатам, что не падает духом.
В комментариях его поддержал поп-исполнитель Прохор Шаляпин. «Мы все искренне за тебя», — написал он.
«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме в мае.
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