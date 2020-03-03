Савичева одобрила выбор группы Little big для участия в Евровидении от России

Певица Юлия Савичева прокомментировала в своем Twitter выбор рейв-группы Little big в качестве представителя России на «Евровидении-2020».

По словам Савичевой, группа покажет яркое выступление на конкурсе. Певица призналась, что музыка Little big не соответствует ее музыкальном предпочтениям, однако участники коллектива подкупили ее сценическим обаянием и чувством юмора.

«Они встряхнут Евровидение по полной!», — добавила Савичева.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россию на «Евровидении-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Как отмечается, в состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

«Евровидение-2020» станет юбилейным 65-м конкурсом песни и пройдет в Роттердаме. Право проведения мероприятия получили Нидерланды после победы их исполнителя Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года.

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