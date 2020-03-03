Канделаки предрекла Little Big победу на «Евровидении»

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор группы Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020» «ударом под дых» и предрекла коллективу победу в конкурсе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений Скибиди», — написала телеведущая.

Кроме того, Канделаки обратила внимание на фестивальную природу «Евровидения». Она подчеркнула, что группа Little Big «давно завоевала» фестивали в Европе.

Также, по мнению Канделаки, «хитовость», эпатаж и «запредельный драйв» группы поспособствуют российской победе на «Евровидении».

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