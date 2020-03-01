Умерла народная артистка России Мария Антонова

На 94-м году жизни скончалась певица, народная артистка РФ и Мордовии Мария Антонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкультуры Мордовии Светлану Баулину.

Согласно имеющимся данным, артистка скончалась после продолжительной болезни.

По словам министра, прощание с артисткой состоится 3 марта в 09. 00 в Русском драматическом театре. После этого, в 11.30 будет отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

В репертуаре Антоновой были мордовские и русские народные песни, а также произведения советских композиторов. Она имела орден Дружбы народов, орден «Знак Почета» и занесена в Книгу трудовой доблести и героизма Мордовской АССР.