Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

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Массовая драка с участием женщин произошла в Рязани на концерте Татьяны Булановой.

В одном из рязанских пабликов «ВКонтакте» появилась видеозапись инцидента. Драка началась, когда артистка начала исполнять песню «Не плачь», сперва в ней участвовало двое зрительниц, позже к ним присоединилось еще несколько женщин.

Татьяна Буланова произошедшее пока не комментировала.

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