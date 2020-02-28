Ник Кейв рассказал о влиянии смерти сына на хит Girl In Amber

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Австралийский музыкант Ник Кейв в сессии онлайн-общения с поклонниками рассказал, как смерть сына повлияла на его песню Girl In Amber («Девушка в янтаре»).

По словам Кейва, он начал писать песню в 2014 году, сидя в гостях у композитора Эллиса Уоррена после дня работы в студии. Увидев пресс-папье с пауком внутри, он понял, что его новый трек будет называться «Девушка в янтаре». «Я думал о людях в состоянии застоя, навеки заключенных в своем прошлом, но это не была песня о ком-то конкретном. Так я думал», — цитирует Кейва NME.

В 2015 году умер сын Ника Кейва Артур, и значение песни, вошедшей в альбом Skeleton Tree, изменилось. «Я был в другой парижской студии, пытался закончить Skeleton Tree. Все изменилось. Артур, мой сын, умер несколькими месяцами ранее, и я пребывал в забытьи, молча сидел в студии и переслушивал песни, пытаясь найти смысл в материале, над которым мы работали год. Когда я услышал «Девушку в янтаре», я был в шоке», — признается он.

Кейв понял, что песня — о его жене Сьюзи, запертой в своем горе и каждый день с новой силой переживающей одну и ту же песню, начинающуюся со звонка и заканчивающуюся крушением ее мира. «Жуткий, сконцентрированный на смерти второй куплет песни говорил непосредственно обо мне, я изменил в нем только половину строчки, добавив слова «твой голубоглазый мальчик», — рассказал Кейв, также отметив, что дописал в конце песни еще одну строчку: «Не трогай меня».

По словам музыканта, во время ранних исполнений этой песни на концертах он чувствовал, что поет эту песню своей жене, все еще находившейся «в янтаре из горя». Однако позже он почувствовал, что Сьюзи частично освободилась от «удушающей темноты вокруг нее», и теперь хочет верить, что этому поспособствовала и песня.

Артур Кейв погиб 15 июля 2015 года в возрасте 15 лет. Он был одним из братьев-близнецов, рожденных в браке Кейва со Сьюзи Бик.

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