Американский писатель назвал Достоевского «русским дерьмом»

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Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País резко высказался о романе «Преступление и наказание» русского писателя Федора Достоевского.

Эллрой признался, что хотел бы прочитать эту книгу, но пока у него ни разу не получалось. «Я всякий раз начинаю, а потом думаю — нет, чувак, я не могу читать это русское дерьмо, оно не для меня», — посмеялся он.

Джеймсу Эллрою 71 год, он автор детективного цикла «Лос-Анджелесский квартет». Романы «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея», «Белый джаз» и «Американский таблоид» были экранизированы.

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